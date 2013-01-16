"عودة التدريب" .. 4 آلاف متدرب ومتدربة ينتظمون بمؤسسات التقني والمهني بعسير

"الحفظي": المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت كافة الاستعدادات التشغيلية والاحترازية

انتظم أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية اليوم (الأحد) بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، لبدء التدريب للفصل التدريبي الثاني 1443هـ، بعد أن أكملت المنشآت التدريبية بالمنطقة كافة الاستعدادات التشغيلية والاحترازية لاستقبال المتدربين والمتدربات.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن الاستعدادات بدأت مبكراً في جميع الكليات التقنية ( بنين – بنات ) والمعاهد الصناعية الثانوية لاستقبال المتدربين والمتدربات حيث تم التأكيد على أهمية تجهيز المعامل والأقسام وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية لحماية المدربين والمتدربين من انتشار فايروس كورونا وفقاً لما توصي به الجهات ذات العلاقة .

وأوضح " الحفظي" بأن أسبوع التهيئة سيقام بجميع المنشآت التدريبية للمتدربين الجدد الذين بلغ عددهم 4079 متدرباً ومتدربة في 36 كلية ومعهد بمختلف محافظات منطقة عسير .