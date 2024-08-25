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"الأحوال المدنية" تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي ببيشة

لخدمات: استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات

كشفت مصادر عن تكليف الفرع النسوي للأحوال المدنية في بيشة ببدء استقبال المواطنات في مكتب محافظة بمنطقة عسير خلال الفترة المسائية من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنات الراغبات في الاستفادة من خدمات القطاع.

وبينت المصادر أن تكليف القسم النسوي بأحوال محافظة بيشة بالعمل للفترة المسائية من ٢:٣٠ حتى الساعة الثامنة مساء والمواعيد متاحة للعمل على استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات.

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"الأحوال المدنية" تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي ببيشة
سبق

كشفت مصادر عن تكليف الفرع النسوي للأحوال المدنية في بيشة ببدء استقبال المواطنات في مكتب محافظة بمنطقة عسير خلال الفترة المسائية من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنات الراغبات في الاستفادة من خدمات القطاع.

وبينت المصادر أن تكليف القسم النسوي بأحوال محافظة بيشة بالعمل للفترة المسائية من ٢:٣٠ حتى الساعة الثامنة مساء والمواعيد متاحة للعمل على استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:17 PM

"الأحوال المدنية" تطبق الدوام المسائي في القسم النسوي ببيشة

لخدمات: استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات

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سعود الدعجاني - بيشة
0
439

كشفت مصادر عن تكليف الفرع النسوي للأحوال المدنية في بيشة ببدء استقبال المواطنات في مكتب محافظة بمنطقة عسير خلال الفترة المسائية من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنات الراغبات في الاستفادة من خدمات القطاع.

وبينت المصادر أن تكليف القسم النسوي بأحوال محافظة بيشة بالعمل للفترة المسائية من ٢:٣٠ حتى الساعة الثامنة مساء والمواعيد متاحة للعمل على استخراج هوية وطنية والتجديد وبدل الفاقد وسجلات الأسرة للأمهات.

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