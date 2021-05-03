الماجستير لـ "الخثعمي" في إدارة المرافق الصحية

حصل "مسفر بن حاضر الخثعمي" مدير مستشفى البشائر، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الخدمات والمرافق الصحية.
"سبق" تبارك لـ"الخثعمي"، وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل "مسفر بن حاضر الخثعمي" مدير مستشفى البشائر، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الخدمات والمرافق الصحية.
"سبق" تبارك لـ"الخثعمي"، وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل "مسفر بن حاضر الخثعمي" مدير مستشفى البشائر، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الخدمات والمرافق الصحية.
"سبق" تبارك لـ"الخثعمي"، وتتمنى له مزيداً من النجاحات.
حصل "مسفر بن حاضر الخثعمي" مدير مستشفى البشائر، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في تخصص إدارة الخدمات والمرافق الصحية.
"سبق" تبارك لـ"الخثعمي"، وتتمنى له مزيداً من النجاحات.