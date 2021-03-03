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فيديو مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن

عمرها 11 عامًا وكانت عائدة إلى المنزل ليلًا

كشف شريط فيديو مرعب عن لحظة محاولة شاب خطف فتاة أردنية، 11 عامًا؛ وذلك أثناء عودتها إلى منزلها خلف مستشفى الرمثا شمالي الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شاب عشريني، مشتبه به في محاولة خطف فتاة في الرمثا شمال الأردن، عقب انتشار فيديو محاولة الخطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قِبَل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام.

وتمكّن الفريق -على مدى أيام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها- من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات أرقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها.

وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني، واعترف بأنه أثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام، شاهد الفتاة وحاول خطفها؛ إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا ولا تزال التحقيقات جارية معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

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فيديو مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن
سبق

كشف شريط فيديو مرعب عن لحظة محاولة شاب خطف فتاة أردنية، 11 عامًا؛ وذلك أثناء عودتها إلى منزلها خلف مستشفى الرمثا شمالي الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شاب عشريني، مشتبه به في محاولة خطف فتاة في الرمثا شمال الأردن، عقب انتشار فيديو محاولة الخطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قِبَل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام.

وتمكّن الفريق -على مدى أيام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها- من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات أرقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها.

وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني، واعترف بأنه أثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام، شاهد الفتاة وحاول خطفها؛ إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا ولا تزال التحقيقات جارية معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
10:13 AM

فيديو مرعب.. لحظة محاولة خطف فتاة بالأردن

عمرها 11 عامًا وكانت عائدة إلى المنزل ليلًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
2,576

كشف شريط فيديو مرعب عن لحظة محاولة شاب خطف فتاة أردنية، 11 عامًا؛ وذلك أثناء عودتها إلى منزلها خلف مستشفى الرمثا شمالي الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على شاب عشريني، مشتبه به في محاولة خطف فتاة في الرمثا شمال الأردن، عقب انتشار فيديو محاولة الخطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، قد أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قِبَل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام.

وتمكّن الفريق -على مدى أيام من التحقيقات وجمع المعلومات وتتبعها- من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو رغم عدم وضع لوحات أرقامها الخلفية والشخص الذي كان يقودها.

وأُلقي القبض على المشتبه به وهو شخص عشريني، واعترف بأنه أثناء مسيره بالمركبة لوحده قبل أيام، شاهد الفتاة وحاول خطفها؛ إلا أنها لاذت بالفرار من المكان حيث قام عندها بمغادرة المكان، هذا ولا تزال التحقيقات جارية معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

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