سعر خام برميل "برنت" يتراجع بنسبة 1.1%

بلغ 61.82 دولارًا أمريكيًّا.. وتكساس 56.71

تراجَعَ سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 1.1% إلى 61.82 دولارًا أمريكيًّا.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.53 بنسًا أو بنسبة 0.93% إلى 56.71 دولارًا أمريكيًّا.