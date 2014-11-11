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سعر خام برميل "برنت" يتراجع بنسبة 1.1%

بلغ 61.82 دولارًا أمريكيًّا.. وتكساس 56.71

تراجَعَ سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 1.1% إلى 61.82 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.53 بنسًا أو بنسبة 0.93% إلى 56.71 دولارًا أمريكيًّا.

نفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر خام برميل "برنت" يتراجع بنسبة 1.1%
سبق

تراجَعَ سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 1.1% إلى 61.82 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.53 بنسًا أو بنسبة 0.93% إلى 56.71 دولارًا أمريكيًّا.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:06 PM

سعر خام برميل "برنت" يتراجع بنسبة 1.1%

بلغ 61.82 دولارًا أمريكيًّا.. وتكساس 56.71

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجَعَ سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 1.1% إلى 61.82 دولارًا أمريكيًّا.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.53 بنسًا أو بنسبة 0.93% إلى 56.71 دولارًا أمريكيًّا.

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