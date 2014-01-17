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انفجاران يهزان "الكرادة" بالعاصمة العراقية.. والسلطات تفتح تحقيقًا

قائد عمليات بغداد أعلن عن سقوط جريحين في تفجير عبوتين أمام مصرفين

أفاد مراسل قناة العربية، مساء الأحد، بوقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية، في منطقة الكرادة، وقال إن النيران اندلعت في المباني.

وتفصيلاً، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح التحقيق في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول انفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية أيضًا استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق.

وأعلن قائد عمليات بغداد عن سقوط جريحين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجاران يهزان "الكرادة" بالعاصمة العراقية.. والسلطات تفتح تحقيقًا
سبق

أفاد مراسل قناة العربية، مساء الأحد، بوقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية، في منطقة الكرادة، وقال إن النيران اندلعت في المباني.

وتفصيلاً، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح التحقيق في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول انفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية أيضًا استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق.

وأعلن قائد عمليات بغداد عن سقوط جريحين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:29 PM

انفجاران يهزان "الكرادة" بالعاصمة العراقية.. والسلطات تفتح تحقيقًا

قائد عمليات بغداد أعلن عن سقوط جريحين في تفجير عبوتين أمام مصرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مراسل قناة العربية، مساء الأحد، بوقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية، في منطقة الكرادة، وقال إن النيران اندلعت في المباني.

وتفصيلاً، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح التحقيق في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول انفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية أيضًا استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق.

وأعلن قائد عمليات بغداد عن سقوط جريحين بتفجير عبوتين أمام مصرفين في منطقة الكرادة.

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