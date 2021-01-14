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"تيك توك" يطرح تحديثًا مخصصًا لصغار السن

يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين

طرح تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، تحديثًا جديدًا مخصصًا للمستخدمين صغار السن والمراهقين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن التحديث الجديد لتطبيق "تيك توك"، يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبموجب سياسات الخصوصية الجديدة؛ سيتم تحويل حسابات الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 عامًا، إلى حسابات خاصة وليست عامة؛ حيث لا يمكنهم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو استخدام الميزات المتاحة لمن هم أكبر سنًّا.

وسيتمكن مستخدمو "تيك توك" الذين تبلغ أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا، من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ ولكن سيتم تقييد الميزة الافتراضية لتلك المقاطع للأصدقاء فقط.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات الكبرى على المستخدمين الأصغر سنًّا، سواء في الحسابات الحالية أو المشتركين الجدد؛ لضمان خصوصية المستخدمين وسلامتهم.

تطبيق تيك توك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيك توك" يطرح تحديثًا مخصصًا لصغار السن
سبق

طرح تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، تحديثًا جديدًا مخصصًا للمستخدمين صغار السن والمراهقين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن التحديث الجديد لتطبيق "تيك توك"، يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبموجب سياسات الخصوصية الجديدة؛ سيتم تحويل حسابات الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 عامًا، إلى حسابات خاصة وليست عامة؛ حيث لا يمكنهم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو استخدام الميزات المتاحة لمن هم أكبر سنًّا.

وسيتمكن مستخدمو "تيك توك" الذين تبلغ أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا، من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ ولكن سيتم تقييد الميزة الافتراضية لتلك المقاطع للأصدقاء فقط.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات الكبرى على المستخدمين الأصغر سنًّا، سواء في الحسابات الحالية أو المشتركين الجدد؛ لضمان خصوصية المستخدمين وسلامتهم.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:07 PM

"تيك توك" يطرح تحديثًا مخصصًا لصغار السن

يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرح تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، تحديثًا جديدًا مخصصًا للمستخدمين صغار السن والمراهقين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن التحديث الجديد لتطبيق "تيك توك"، يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبموجب سياسات الخصوصية الجديدة؛ سيتم تحويل حسابات الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 عامًا، إلى حسابات خاصة وليست عامة؛ حيث لا يمكنهم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو استخدام الميزات المتاحة لمن هم أكبر سنًّا.

وسيتمكن مستخدمو "تيك توك" الذين تبلغ أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا، من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم؛ ولكن سيتم تقييد الميزة الافتراضية لتلك المقاطع للأصدقاء فقط.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات الكبرى على المستخدمين الأصغر سنًّا، سواء في الحسابات الحالية أو المشتركين الجدد؛ لضمان خصوصية المستخدمين وسلامتهم.

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