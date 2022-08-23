النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏‫ماذا حدث في "هيئة الغذاء والدواء"؟.. رسالة خاطئة تكشف الرواتب الفلكية ثم تهديدات بـ"الفصل"

تعيش الهيئة العامة للغذاء والدواء أزمة تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها بعد تسكينهم على سلم رواتب جديد للهيئة.

الأزمة بدأت عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.

ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.

الهيئة حاولت تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

أزمة الهيئة وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‫ماذا حدث في "هيئة الغذاء والدواء"؟.. رسالة خاطئة تكشف الرواتب الفلكية ثم تهديدات بـ"الفصل"
سبق

تعيش الهيئة العامة للغذاء والدواء أزمة تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها بعد تسكينهم على سلم رواتب جديد للهيئة.

الأزمة بدأت عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.

ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.

الهيئة حاولت تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

أزمة الهيئة وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
12:02 AM

‏‫ماذا حدث في "هيئة الغذاء والدواء"؟.. رسالة خاطئة تكشف الرواتب الفلكية ثم تهديدات بـ"الفصل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
9,358

تعيش الهيئة العامة للغذاء والدواء أزمة تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها بعد تسكينهم على سلم رواتب جديد للهيئة.

الأزمة بدأت عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.

ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.

الهيئة حاولت تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

أزمة الهيئة وصلت لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,272
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,033
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,993
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,202

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة