وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين.

بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-24 طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين. وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:51 AM

بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين وزير شؤون الشرق الأوسط جدّد الدعوة للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي





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طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين.

وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.