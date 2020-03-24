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بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين

وزير شؤون الشرق الأوسط جدّد الدعوة للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي

طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين.

وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

بريطانيا اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين
سبق

طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين.

وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:51 AM

بريطانيا تُطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين

وزير شؤون الشرق الأوسط جدّد الدعوة للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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طالَبَ وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية؛ لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن؛ لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) لا يزال يهدد اليمنيين.

وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

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