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جامعة نجران تنظم لقاءً للتحذير من إرهاب جماعة الإخوان وخطرهم على المجتمع

بمشاركة مختصين في الشريعة وأمن الدولة

نظمت جامعة نجران، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشار ورئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، لقاء عن بُعد بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية".

جاء اللقاء برعاية رئيس الجامعة، أ.د. فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل.

ورحب د. "السبيعي" في بداية اللقاء بالمشاركين، مؤكداً بأن هذا اللقاء يعزز بيان هيئة كبار العلماء، ويأتي بناءً لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والاختلاف.

وأضاف رئيس الجامعة بأن البيان يأتي ضمن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله – وذلك لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء الوطن.

وبين د. "السبيعي" أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية؛ لمحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، وهو تأكيد لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع، منوهاً إلى جهود الدولة لمحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وانطلقت فعاليات اللقاء بقراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأدار -بعد ذلك- مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، د. يوسف الحازمي، اللقاء، حيث قدم في البداية نبذة تعريفية عن محاربة الجامعة للفكر الضال، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات. بعدها تحدث الشيخ عامر بن بنوان العنزي عن مكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، فيما تحدث أ.د. فهد بن سليمان الفهيد عن التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية. وتطرق د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل في مشاركته إلى الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وبيان أساليب جماعة الإخوان في هدم الأصل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة نجران تنظم لقاءً للتحذير من إرهاب جماعة الإخوان وخطرهم على المجتمع
سبق

نظمت جامعة نجران، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشار ورئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، لقاء عن بُعد بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية".

جاء اللقاء برعاية رئيس الجامعة، أ.د. فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل.

ورحب د. "السبيعي" في بداية اللقاء بالمشاركين، مؤكداً بأن هذا اللقاء يعزز بيان هيئة كبار العلماء، ويأتي بناءً لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والاختلاف.

وأضاف رئيس الجامعة بأن البيان يأتي ضمن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله – وذلك لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء الوطن.

وبين د. "السبيعي" أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية؛ لمحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، وهو تأكيد لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع، منوهاً إلى جهود الدولة لمحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وانطلقت فعاليات اللقاء بقراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأدار -بعد ذلك- مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، د. يوسف الحازمي، اللقاء، حيث قدم في البداية نبذة تعريفية عن محاربة الجامعة للفكر الضال، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات. بعدها تحدث الشيخ عامر بن بنوان العنزي عن مكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، فيما تحدث أ.د. فهد بن سليمان الفهيد عن التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية. وتطرق د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل في مشاركته إلى الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وبيان أساليب جماعة الإخوان في هدم الأصل.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:17 PM

جامعة نجران تنظم لقاءً للتحذير من إرهاب جماعة الإخوان وخطرهم على المجتمع

بمشاركة مختصين في الشريعة وأمن الدولة

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هادي آل كليب - نجران
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نظمت جامعة نجران، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشار ورئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، لقاء عن بُعد بعنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية".

جاء اللقاء برعاية رئيس الجامعة، أ.د. فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، الشيخ عامر بن بنوان العنزي، والأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل.

ورحب د. "السبيعي" في بداية اللقاء بالمشاركين، مؤكداً بأن هذا اللقاء يعزز بيان هيئة كبار العلماء، ويأتي بناءً لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والاختلاف.

وأضاف رئيس الجامعة بأن البيان يأتي ضمن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله – وذلك لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء الوطن.

وبين د. "السبيعي" أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية؛ لمحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، وهو تأكيد لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع، منوهاً إلى جهود الدولة لمحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وانطلقت فعاليات اللقاء بقراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأدار -بعد ذلك- مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، د. يوسف الحازمي، اللقاء، حيث قدم في البداية نبذة تعريفية عن محاربة الجامعة للفكر الضال، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات. بعدها تحدث الشيخ عامر بن بنوان العنزي عن مكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، فيما تحدث أ.د. فهد بن سليمان الفهيد عن التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية. وتطرق د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل في مشاركته إلى الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وبيان أساليب جماعة الإخوان في هدم الأصل.

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