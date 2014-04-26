الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:45 AM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.