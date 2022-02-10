النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان الليبي يختار "باشاغا" رئيساً للحكومة بالإجماع

"صالح" أشار إلى أنه نال تزكية المجلس الأعلى للدولة

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الخميس)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بالإجماع خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له، بأنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بـتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البرلمان الليبي يختار "باشاغا" رئيساً للحكومة بالإجماع
سبق

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الخميس)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بالإجماع خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له، بأنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بـتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:21 PM

البرلمان الليبي يختار "باشاغا" رئيساً للحكومة بالإجماع

"صالح" أشار إلى أنه نال تزكية المجلس الأعلى للدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
358

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الخميس)، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بالإجماع خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له، بأنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بـتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة