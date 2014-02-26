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أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019

تزامنًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية

سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019
سبق

سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:05 AM

أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019

تزامنًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

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