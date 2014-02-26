سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي. فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-26 سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.



فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 01:05 AM

أسعار النفط تتباين والخام الأمريكي يسجل أعلى سعر له منذ 2019 تزامنًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية





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سجلت أسعار النفط أمس تباينًا مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.



فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم إبريل 16 سنتًا بما يعادل 0.2 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارًا للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 31 سنتًا أو 0.5 في المائة إلى 63.53 دولارًا، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.