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4 صقور بأكثر من ربع مليون ريال تُطلق شارة البدء لمزاد نادي الصقور

وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة

انطلق اليوم مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي على مدى 45 يوماً في مقره بملهم "شمال مدينة الرياض"، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وأكد النادي، أن المزاد يأتي في إطار حرص القيادة - أيدها الله - على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وشهد اليوم الأول عرض أربعة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 253 ألف ريال، وكانت البداية مثيرة من خلال الصقر الأول شاهين فرخ طرح المسناه للطاروح طعيمس العنزي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال، قبل أن يشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 170 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الدبدبة للطواريح محمد العنزي ومشعل العنزي وباسم علي العنزي وفالح العنزي وبسام محمد العنزي، وبِيع بمبلغ 30 ألف ريال، وجاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروحين سعود الخالدي وحمدان العنزي وبيع بمبلغ 26 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة الأولى بشاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فيصل العازمي وبيع بمبلغ 27 ألف ريال.

واتسمت أجواء اليوم الأول للمزاد بالحماس والحضور الكبير، الذي تفاعل كثيراً مع سير المزاد، ويتوقع أن يشهد المزاد في نسخته الثانية بيع صقورٍ نادرة ومميزة، مرَّت فوق سماء المنطقة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرح (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 صقور بأكثر من ربع مليون ريال تُطلق شارة البدء لمزاد نادي الصقور
سبق

انطلق اليوم مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي على مدى 45 يوماً في مقره بملهم "شمال مدينة الرياض"، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وأكد النادي، أن المزاد يأتي في إطار حرص القيادة - أيدها الله - على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وشهد اليوم الأول عرض أربعة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 253 ألف ريال، وكانت البداية مثيرة من خلال الصقر الأول شاهين فرخ طرح المسناه للطاروح طعيمس العنزي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال، قبل أن يشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 170 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الدبدبة للطواريح محمد العنزي ومشعل العنزي وباسم علي العنزي وفالح العنزي وبسام محمد العنزي، وبِيع بمبلغ 30 ألف ريال، وجاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروحين سعود الخالدي وحمدان العنزي وبيع بمبلغ 26 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة الأولى بشاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فيصل العازمي وبيع بمبلغ 27 ألف ريال.

واتسمت أجواء اليوم الأول للمزاد بالحماس والحضور الكبير، الذي تفاعل كثيراً مع سير المزاد، ويتوقع أن يشهد المزاد في نسخته الثانية بيع صقورٍ نادرة ومميزة، مرَّت فوق سماء المنطقة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرح (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
11:57 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:09 PM

4 صقور بأكثر من ربع مليون ريال تُطلق شارة البدء لمزاد نادي الصقور

وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلق اليوم مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي على مدى 45 يوماً في مقره بملهم "شمال مدينة الرياض"، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وأكد النادي، أن المزاد يأتي في إطار حرص القيادة - أيدها الله - على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وشهد اليوم الأول عرض أربعة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 253 ألف ريال، وكانت البداية مثيرة من خلال الصقر الأول شاهين فرخ طرح المسناه للطاروح طعيمس العنزي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال، قبل أن يشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 170 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الدبدبة للطواريح محمد العنزي ومشعل العنزي وباسم علي العنزي وفالح العنزي وبسام محمد العنزي، وبِيع بمبلغ 30 ألف ريال، وجاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروحين سعود الخالدي وحمدان العنزي وبيع بمبلغ 26 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة الأولى بشاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح فيصل العازمي وبيع بمبلغ 27 ألف ريال.

واتسمت أجواء اليوم الأول للمزاد بالحماس والحضور الكبير، الذي تفاعل كثيراً مع سير المزاد، ويتوقع أن يشهد المزاد في نسخته الثانية بيع صقورٍ نادرة ومميزة، مرَّت فوق سماء المنطقة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرح (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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