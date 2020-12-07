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"جمعية ألزهايمر" تنتج وتبث فيلم #لحياتك_محتوى تضامناً مع "اليوم العالمي للتطوع"

بمشاركة شعراء وملحنين وفنانين ومخرجين وداعمي المسؤولية الاجتماعية

تتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إطلاق مبادرات تطوعية حيوية، حيث نظمت جمعية ألزهايمر فيلما بشعار #لحياتك_محتوى، على الحسابات @MzwalahSA و@Saudialzheimer، وذلك بمشاركة واسعة من مؤثري وداعمي المسؤولية الاجتماعية، وعدد من الشعراء والملحنين والفنانين والفنانات والمتطوعين.

وسوف يتم إطلاق الفيلم تحديداً عبر الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى عرضه في منصات التواصل المؤثرة، من جهات وقطاعات متفاعلة، ويتم إطلاق حملة توعوية تثقيفية عن الجمعية ومبادراتها وأهدافها؛ لتحقيق الهدف المطلوب من الاحتفال الذي تحتفي وتحتفل به كل دول العالم.

ويقود تلك المبادرة التطوعية أعضاء وعضوات متطوعين باسم "مزولة التطوعية" التي تبادر بأفكار حديثة توعوية وتنموية تواكب رسالة يوم التطوع السعودي والعالمي بالمملكة.

وتهدف "مزولة التطوعية" إلى عدة محاور مهمة منها التوعية والتنمية والتمكين والترفية، حيث حرصت على ابتكار وإنتاج وإخراج فيلم توعوي يعكس أهداف الجمعية.

ويمثل التطوع أحد أهم المرتكزات التي توليها رؤية المملكة 2030م، مما يؤكد اهتمامها بالتطوع باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية المجتمع.

ونظراً للظروف الحالية وتجاوباً مع تعليمات القيادة الحكيمة ومساعيها الرشيدة، فإن الجمعية تتبع الإجراءات الاحترازية لصحة المواطن، حيث يهدف ذلك الفيلم بصورة عامة إلى شرح إحساس المريض ومقدم الرعاية، ويؤكد أهمية المشاركة في التطوع كقيمة إنسانية.

شارك في الفيلم عدد كبير من داعمي المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى نخبة من المشاهير والشعراء والملحنين والفنانين والمخرجين الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع طلب الجمعية في الوقوف بذلك اليوم.

يُذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع انطلق ليسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقدمه الجمعية تجاه مختلف مستفيديها وأفراد المجتمع، الوصول لمقدمي الرعاية وأسر المرضى والوقوف النفسي والمعنوي معهم في رسائل عديدة ستطلق في الفيلم بأفكار شبابية مبتكرة.

جمعية ألزهايمر اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جمعية ألزهايمر" تنتج وتبث فيلم #لحياتك_محتوى تضامناً مع "اليوم العالمي للتطوع"
سبق

تتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إطلاق مبادرات تطوعية حيوية، حيث نظمت جمعية ألزهايمر فيلما بشعار #لحياتك_محتوى، على الحسابات @MzwalahSA و@Saudialzheimer، وذلك بمشاركة واسعة من مؤثري وداعمي المسؤولية الاجتماعية، وعدد من الشعراء والملحنين والفنانين والفنانات والمتطوعين.

وسوف يتم إطلاق الفيلم تحديداً عبر الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى عرضه في منصات التواصل المؤثرة، من جهات وقطاعات متفاعلة، ويتم إطلاق حملة توعوية تثقيفية عن الجمعية ومبادراتها وأهدافها؛ لتحقيق الهدف المطلوب من الاحتفال الذي تحتفي وتحتفل به كل دول العالم.

ويقود تلك المبادرة التطوعية أعضاء وعضوات متطوعين باسم "مزولة التطوعية" التي تبادر بأفكار حديثة توعوية وتنموية تواكب رسالة يوم التطوع السعودي والعالمي بالمملكة.

وتهدف "مزولة التطوعية" إلى عدة محاور مهمة منها التوعية والتنمية والتمكين والترفية، حيث حرصت على ابتكار وإنتاج وإخراج فيلم توعوي يعكس أهداف الجمعية.

ويمثل التطوع أحد أهم المرتكزات التي توليها رؤية المملكة 2030م، مما يؤكد اهتمامها بالتطوع باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية المجتمع.

ونظراً للظروف الحالية وتجاوباً مع تعليمات القيادة الحكيمة ومساعيها الرشيدة، فإن الجمعية تتبع الإجراءات الاحترازية لصحة المواطن، حيث يهدف ذلك الفيلم بصورة عامة إلى شرح إحساس المريض ومقدم الرعاية، ويؤكد أهمية المشاركة في التطوع كقيمة إنسانية.

شارك في الفيلم عدد كبير من داعمي المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى نخبة من المشاهير والشعراء والملحنين والفنانين والمخرجين الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع طلب الجمعية في الوقوف بذلك اليوم.

يُذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع انطلق ليسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقدمه الجمعية تجاه مختلف مستفيديها وأفراد المجتمع، الوصول لمقدمي الرعاية وأسر المرضى والوقوف النفسي والمعنوي معهم في رسائل عديدة ستطلق في الفيلم بأفكار شبابية مبتكرة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:49 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

"جمعية ألزهايمر" تنتج وتبث فيلم #لحياتك_محتوى تضامناً مع "اليوم العالمي للتطوع"

بمشاركة شعراء وملحنين وفنانين ومخرجين وداعمي المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إطلاق مبادرات تطوعية حيوية، حيث نظمت جمعية ألزهايمر فيلما بشعار #لحياتك_محتوى، على الحسابات @MzwalahSA و@Saudialzheimer، وذلك بمشاركة واسعة من مؤثري وداعمي المسؤولية الاجتماعية، وعدد من الشعراء والملحنين والفنانين والفنانات والمتطوعين.

وسوف يتم إطلاق الفيلم تحديداً عبر الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى عرضه في منصات التواصل المؤثرة، من جهات وقطاعات متفاعلة، ويتم إطلاق حملة توعوية تثقيفية عن الجمعية ومبادراتها وأهدافها؛ لتحقيق الهدف المطلوب من الاحتفال الذي تحتفي وتحتفل به كل دول العالم.

ويقود تلك المبادرة التطوعية أعضاء وعضوات متطوعين باسم "مزولة التطوعية" التي تبادر بأفكار حديثة توعوية وتنموية تواكب رسالة يوم التطوع السعودي والعالمي بالمملكة.

وتهدف "مزولة التطوعية" إلى عدة محاور مهمة منها التوعية والتنمية والتمكين والترفية، حيث حرصت على ابتكار وإنتاج وإخراج فيلم توعوي يعكس أهداف الجمعية.

ويمثل التطوع أحد أهم المرتكزات التي توليها رؤية المملكة 2030م، مما يؤكد اهتمامها بالتطوع باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية المجتمع.

ونظراً للظروف الحالية وتجاوباً مع تعليمات القيادة الحكيمة ومساعيها الرشيدة، فإن الجمعية تتبع الإجراءات الاحترازية لصحة المواطن، حيث يهدف ذلك الفيلم بصورة عامة إلى شرح إحساس المريض ومقدم الرعاية، ويؤكد أهمية المشاركة في التطوع كقيمة إنسانية.

شارك في الفيلم عدد كبير من داعمي المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى نخبة من المشاهير والشعراء والملحنين والفنانين والمخرجين الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع طلب الجمعية في الوقوف بذلك اليوم.

يُذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع انطلق ليسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقدمه الجمعية تجاه مختلف مستفيديها وأفراد المجتمع، الوصول لمقدمي الرعاية وأسر المرضى والوقوف النفسي والمعنوي معهم في رسائل عديدة ستطلق في الفيلم بأفكار شبابية مبتكرة.

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