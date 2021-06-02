"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على 4 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-02
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
10:20 AM
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى الـ 6 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على 4 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.