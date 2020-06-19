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تنبيه لـ الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:27 PM

تنبيه لـ الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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