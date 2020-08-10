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قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء

أسر 7 من عناصر الميليشيا

قتل وأُصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية، أن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من الميليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.

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قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء
سبق

قتل وأُصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية، أن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من الميليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:02 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:12 PM

قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء

أسر 7 من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وأُصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية، أن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من الميليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.

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