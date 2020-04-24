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قناة السنة النبوية تنقل للعالم أجواء المسجد النبوي على مدار الساعة

نقل خطبة الجمعة والأحاديث الصحيحة والدروس المتعلقة برمضان

ينقل استديو قناة السنة النبوية بالمدينة المنوّرة أجواء المسجد النبوي بكل تفاصيله لكل أرجاء العالم عبر أجهزة البث المباشر على مدار الساعة، الذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإسلام والمسلمين.

وفي ظل استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضاعفت القناة جهودها لنقل صلاة التراويح والقيام ووصف هذه المشاهد عبر مجموعة من المعلقين، إضافة إلى نقل خطبة الجمعة والأحاديث الشريفة الصحيحة والدروس المتنوعة المتعلقة بهذا الشهر.

ويشعر المشاهد وكأنه يعيش في تلك الأجواء الروحانية التي يحتضنها المسجد النبوي بالصوت والصورة من خلال التقنيات المتطورة التي تنقل هذه الوقائع من داخل المسجد النبوي من خلال 30 كاميرا عالية الجودة توزعت في مواقع وزوايا مختلفة يعمل عليها قرابة 29 موظفاً من فنيين ومخرجين ومصورين، وجميعهم من الكوادر السعودية المدرّبة على أعلى مستوى.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قناة السنة النبوية تنقل للعالم أجواء المسجد النبوي على مدار الساعة
سبق

ينقل استديو قناة السنة النبوية بالمدينة المنوّرة أجواء المسجد النبوي بكل تفاصيله لكل أرجاء العالم عبر أجهزة البث المباشر على مدار الساعة، الذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإسلام والمسلمين.

وفي ظل استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضاعفت القناة جهودها لنقل صلاة التراويح والقيام ووصف هذه المشاهد عبر مجموعة من المعلقين، إضافة إلى نقل خطبة الجمعة والأحاديث الشريفة الصحيحة والدروس المتنوعة المتعلقة بهذا الشهر.

ويشعر المشاهد وكأنه يعيش في تلك الأجواء الروحانية التي يحتضنها المسجد النبوي بالصوت والصورة من خلال التقنيات المتطورة التي تنقل هذه الوقائع من داخل المسجد النبوي من خلال 30 كاميرا عالية الجودة توزعت في مواقع وزوايا مختلفة يعمل عليها قرابة 29 موظفاً من فنيين ومخرجين ومصورين، وجميعهم من الكوادر السعودية المدرّبة على أعلى مستوى.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:48 PM

قناة السنة النبوية تنقل للعالم أجواء المسجد النبوي على مدار الساعة

نقل خطبة الجمعة والأحاديث الصحيحة والدروس المتعلقة برمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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ينقل استديو قناة السنة النبوية بالمدينة المنوّرة أجواء المسجد النبوي بكل تفاصيله لكل أرجاء العالم عبر أجهزة البث المباشر على مدار الساعة، الذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإسلام والمسلمين.

وفي ظل استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضاعفت القناة جهودها لنقل صلاة التراويح والقيام ووصف هذه المشاهد عبر مجموعة من المعلقين، إضافة إلى نقل خطبة الجمعة والأحاديث الشريفة الصحيحة والدروس المتنوعة المتعلقة بهذا الشهر.

ويشعر المشاهد وكأنه يعيش في تلك الأجواء الروحانية التي يحتضنها المسجد النبوي بالصوت والصورة من خلال التقنيات المتطورة التي تنقل هذه الوقائع من داخل المسجد النبوي من خلال 30 كاميرا عالية الجودة توزعت في مواقع وزوايا مختلفة يعمل عليها قرابة 29 موظفاً من فنيين ومخرجين ومصورين، وجميعهم من الكوادر السعودية المدرّبة على أعلى مستوى.

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