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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

أكدت استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف العام المقبل

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية المتاحة في سوق العمل، من خلال إتاحة منصة "مؤهل"، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف للعام المقبل، حيث تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين سبعة آلاف وظيفة خلال 2021م، مبيناً أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم؛ ما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.

وأشار إلى عناية هيئة المهندسين ووزارة الموارد البشرية بتنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف مزيدٍ من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، علماً بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية المتاحة في سوق العمل، من خلال إتاحة منصة "مؤهل"، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف للعام المقبل، حيث تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين سبعة آلاف وظيفة خلال 2021م، مبيناً أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم؛ ما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.

وأشار إلى عناية هيئة المهندسين ووزارة الموارد البشرية بتنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف مزيدٍ من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، علماً بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
01:33 PM

هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

أكدت استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف العام المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية المتاحة في سوق العمل، من خلال إتاحة منصة "مؤهل"، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف للعام المقبل، حيث تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين سبعة آلاف وظيفة خلال 2021م، مبيناً أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم؛ ما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.

وأشار إلى عناية هيئة المهندسين ووزارة الموارد البشرية بتنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف مزيدٍ من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، علماً بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.

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