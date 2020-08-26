سفارة أمريكا بالرياض تعلن استئناف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

الأولوية ستكون للطلاب الذين اقترب موعد بدء دراستهم بالولايات المتحدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وأوضحت السفارة أنه نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19، ستكون مواعيد مقابلات التأشيرة محدودة للغاية. مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، والذين اقترب موعد بدء دراستهم، في حين يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب (موعد طارئ) إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأفادت السفارة بأنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية)، الصادر من قِبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة(F) أو فئة (M). ودعت الراغبين في الاستفسار أو الحصول على متطلبات النظام والتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب إلى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكي من خلال الرابط الآتي: https://www.ice.gov/coronavirus .