النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة أمريكا بالرياض تعلن استئناف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

الأولوية ستكون للطلاب الذين اقترب موعد بدء دراستهم بالولايات المتحدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وأوضحت السفارة أنه نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19، ستكون مواعيد مقابلات التأشيرة محدودة للغاية. مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، والذين اقترب موعد بدء دراستهم، في حين يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب (موعد طارئ) إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأفادت السفارة بأنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية)، الصادر من قِبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة(F) أو فئة (M). ودعت الراغبين في الاستفسار أو الحصول على متطلبات النظام والتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب إلى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكي من خلال الرابط الآتي: https://www.ice.gov/coronavirus .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة أمريكا بالرياض تعلن استئناف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة
سبق

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وأوضحت السفارة أنه نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19، ستكون مواعيد مقابلات التأشيرة محدودة للغاية. مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، والذين اقترب موعد بدء دراستهم، في حين يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب (موعد طارئ) إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأفادت السفارة بأنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية)، الصادر من قِبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة(F) أو فئة (M). ودعت الراغبين في الاستفسار أو الحصول على متطلبات النظام والتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب إلى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكي من خلال الرابط الآتي: https://www.ice.gov/coronavirus .

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:14 AM

سفارة أمريكا بالرياض تعلن استئناف المقابلات للحصول على تأشيرة الدراسة

الأولوية ستكون للطلاب الذين اقترب موعد بدء دراستهم بالولايات المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
350

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، استئناف مواعيد المقابلات بشكل محدود للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة التي تشمل الفئات (F) و(M) و(J) فقط.

وأوضحت السفارة أنه نظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، وغيرها من المتطلبات الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19، ستكون مواعيد مقابلات التأشيرة محدودة للغاية. مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين سبق لهم إصدار تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، والذين اقترب موعد بدء دراستهم، في حين يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدراسة تقديم طلب (موعد طارئ) إذا كان تاريخ السفر المخطط له خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وأفادت السفارة بأنه يمكن فقط للطلاب الذين لديهم نموذج (I-20) ساري المفعول (المعروف أيضًا باسم شهادة الأهلية)، الصادر من قِبل جامعاتهم، التأهل للحصول على تأشيرة طالب فئة(F) أو فئة (M). ودعت الراغبين في الاستفسار أو الحصول على متطلبات النظام والتوجيهات الخاصة ببرنامج الطلاب إلى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكي من خلال الرابط الآتي: https://www.ice.gov/coronavirus .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,207
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,495
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,927

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة