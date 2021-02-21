قميص "حمدالله" يكلفه دفع غرامة بـ 30 ألف ريال

القرار صادر من لجنة الانضباط والأخلاق

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بدفع غرامة مالية، وذلك لمخالفته للمادة (2) الفقرة (3) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية.



وأعلن القرار بناءً على تقرير المراقب الطبي للمباراة، قام حمدالله بتبادل القميص مع حارس التعاون كاسيو أنجوس، في المباراة التي جمعت الفريقين "دورياً".



وألزمت اللجنة، حمدالله وأنجوس بدفع غرامة قدرها خمسة عشر ألف ريال سعودي لكل منهما، ويعتبر القرار غير قابل للاستئناف، وفقاً للمادة (139) من اللائحة