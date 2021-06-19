وزارة الدفاع تنشر فيلم "الدفاع لردع الجائحة"

نشر الحساب الرسمي لـ"وزارة الدفاع" على "تويتر" الفيلم الوثائقي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا.



ويستعرض الفيلم الوثائقي "الدفاع لردع الجائحة" جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.



وتحدَّث قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، عن هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه، والحد من انتشاره من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.