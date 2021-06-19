النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الدفاع تنشر فيلم "الدفاع لردع الجائحة"

نشر الحساب الرسمي لـ"وزارة الدفاع" على "تويتر" الفيلم الوثائقي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا.

ويستعرض الفيلم الوثائقي "الدفاع لردع الجائحة" جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وتحدَّث قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، عن هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه، والحد من انتشاره من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

وزارة الدفاع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الدفاع تنشر فيلم "الدفاع لردع الجائحة"
سبق

نشر الحساب الرسمي لـ"وزارة الدفاع" على "تويتر" الفيلم الوثائقي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا.

ويستعرض الفيلم الوثائقي "الدفاع لردع الجائحة" جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وتحدَّث قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، عن هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه، والحد من انتشاره من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:21 AM

وزارة الدفاع تنشر فيلم "الدفاع لردع الجائحة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,289

نشر الحساب الرسمي لـ"وزارة الدفاع" على "تويتر" الفيلم الوثائقي بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"، الذي يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا.

ويستعرض الفيلم الوثائقي "الدفاع لردع الجائحة" جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وتحدَّث قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، عن هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه، والحد من انتشاره من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,263
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,887

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة