"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية العلاقات الثنائية

استعرضا هاتفيًا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.