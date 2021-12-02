"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية العلاقات الثنائية
استعرضا هاتفيًا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية العلاقات الثنائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-02
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:12 AM
"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية العلاقات الثنائية
استعرضا هاتفيًا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.