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الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر

قال في بيانه: سيصلى عليها اليوم الإثنين في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر
سبق

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:53 PM

الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر

قال في بيانه: سيصلى عليها اليوم الإثنين في مدينة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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