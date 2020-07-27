الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر
قال في بيانه: سيصلى عليها اليوم الإثنين في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي
الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-27
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:53 PM
الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر
قال في بيانه: سيصلى عليها اليوم الإثنين في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله-.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الإثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".