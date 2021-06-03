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بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي

ينفذ القرار اعتباراً من صباح 8 يونيو

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".

ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".

ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
10:03 PM

بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي

ينفذ القرار اعتباراً من صباح 8 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".

ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).

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