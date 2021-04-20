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صورة بألف مقال.. "c.n.n" تبرز "أمن الحرم النسائي" والأمير سطام و"آل الشيخ" يعلقان

"الشهابي": سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين.. تغير رائع بالمجتمع

علّقت قناة CNN الأمريكية على صور نشرتها وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، لعناصر نسائية بأمن المسجد الحرام، وأوضحت أن هذه الصور نالت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين نشطاء المواقع.

وعلّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الصور بتغريدة قال فيها: "بنت الوطن في الميدان"، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود، للتعليق بنشر صورة العَلم السعودي وقلوب خضراء.

كما علّق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الصورة بتغريدة، قال فيها: "صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث".

من جهته، قال المحلل السياسي، علي الشهابي؛ باللغة الإنجليزية: "امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي"، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي، بتغريدة قال فيها: "أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات".

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صورة بألف مقال.. "c.n.n" تبرز "أمن الحرم النسائي" والأمير سطام و"آل الشيخ" يعلقان
سبق

علّقت قناة CNN الأمريكية على صور نشرتها وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، لعناصر نسائية بأمن المسجد الحرام، وأوضحت أن هذه الصور نالت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين نشطاء المواقع.

وعلّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الصور بتغريدة قال فيها: "بنت الوطن في الميدان"، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود، للتعليق بنشر صورة العَلم السعودي وقلوب خضراء.

كما علّق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الصورة بتغريدة، قال فيها: "صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث".

من جهته، قال المحلل السياسي، علي الشهابي؛ باللغة الإنجليزية: "امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي"، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي، بتغريدة قال فيها: "أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات".

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:39 AM

صورة بألف مقال.. "c.n.n" تبرز "أمن الحرم النسائي" والأمير سطام و"آل الشيخ" يعلقان

"الشهابي": سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين.. تغير رائع بالمجتمع

A A A
يوسف سفر - الرياض
8
6,126

علّقت قناة CNN الأمريكية على صور نشرتها وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، لعناصر نسائية بأمن المسجد الحرام، وأوضحت أن هذه الصور نالت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين نشطاء المواقع.

وعلّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الصور بتغريدة قال فيها: "بنت الوطن في الميدان"، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود، للتعليق بنشر صورة العَلم السعودي وقلوب خضراء.

كما علّق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، على الصورة بتغريدة، قال فيها: "صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث".

من جهته، قال المحلل السياسي، علي الشهابي؛ باللغة الإنجليزية: "امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي"، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي، بتغريدة قال فيها: "أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات".

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