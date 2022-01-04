النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 17 يوماً.. اختفاء عبدالملك الحوثي يربك أنصاره.. ومصادر ترجّح مقتله

وثيقة مسرّبة حول المطالبة بسرعة تهريبه لطهران تؤكّد الاحتمالات

بات مصير زعيم ميليشيا التمرد باليمن؛ الذراع الإيرانية عبدالملك الحوثي، يقلق أتباعه ويضع حوله عديداً من علامات الاستفهام، حيث رجّحت مصادر يمنية مقتله في غارةٍ جوية لطيران التحالف العربي بصحبة عددٍ من قيادات الميليشيا من أبرزهم مهدي المشاط .

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي؛ قد ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر، أي قبل 17 يوماً بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد قبل أن يختفى عن الظهور الإعلامي، وهو أمرٌ غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفّذتها قوات التحالف العربي، حيث لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يظهر زعيم الجماعة.

وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية، بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

ويعود تاريخ الوثيقة إلى 23 ديسمبر 2021م بعد يومين من إعلان إيران وفاة سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي تم إخلاؤه من صنعاء إلى طهران عبر العراق بتاريخ 20 ديسمبر 2021م.

ونشر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية، صورة للوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوَجه بسرعة إخلاء زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

وقال المستشار في وزارة الإعلام أحمد المسيبلي، في تغريدة له: إن ميليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي، إلى طهران حرصاً على سلامته، وبيّن أن تعمد ميليشيا الحوثي نشر الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أن عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان؛ على حد وصفه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 17 يوماً.. اختفاء عبدالملك الحوثي يربك أنصاره.. ومصادر ترجّح مقتله
سبق

بات مصير زعيم ميليشيا التمرد باليمن؛ الذراع الإيرانية عبدالملك الحوثي، يقلق أتباعه ويضع حوله عديداً من علامات الاستفهام، حيث رجّحت مصادر يمنية مقتله في غارةٍ جوية لطيران التحالف العربي بصحبة عددٍ من قيادات الميليشيا من أبرزهم مهدي المشاط .

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي؛ قد ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر، أي قبل 17 يوماً بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد قبل أن يختفى عن الظهور الإعلامي، وهو أمرٌ غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفّذتها قوات التحالف العربي، حيث لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يظهر زعيم الجماعة.

وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية، بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

ويعود تاريخ الوثيقة إلى 23 ديسمبر 2021م بعد يومين من إعلان إيران وفاة سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي تم إخلاؤه من صنعاء إلى طهران عبر العراق بتاريخ 20 ديسمبر 2021م.

ونشر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية، صورة للوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوَجه بسرعة إخلاء زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

وقال المستشار في وزارة الإعلام أحمد المسيبلي، في تغريدة له: إن ميليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي، إلى طهران حرصاً على سلامته، وبيّن أن تعمد ميليشيا الحوثي نشر الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أن عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان؛ على حد وصفه.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:38 AM

بعد 17 يوماً.. اختفاء عبدالملك الحوثي يربك أنصاره.. ومصادر ترجّح مقتله

وثيقة مسرّبة حول المطالبة بسرعة تهريبه لطهران تؤكّد الاحتمالات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
4,159

بات مصير زعيم ميليشيا التمرد باليمن؛ الذراع الإيرانية عبدالملك الحوثي، يقلق أتباعه ويضع حوله عديداً من علامات الاستفهام، حيث رجّحت مصادر يمنية مقتله في غارةٍ جوية لطيران التحالف العربي بصحبة عددٍ من قيادات الميليشيا من أبرزهم مهدي المشاط .

وكان آخر خطاب لعبدالملك الحوثي؛ قد ألقاه في الـ 18 من شهر ديسمبر، أي قبل 17 يوماً بمناسبة ما يسمى يوم الشهيد قبل أن يختفى عن الظهور الإعلامي، وهو أمرٌ غير معتاد، بحسب ما ذكر يمنيون.

قنوات ووسائل إعلام تتبع الجماعة المتمردة تلتزم الصمت تجاه ما يتم تداوله حول مقتله في إحدى الغارات الجوية التي نفّذتها قوات التحالف العربي، حيث لم يرد أي فيديو جديد أو خبر يظهر زعيم الجماعة.

وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت عن صدور توجيه من الخارجية الإيرانية، بتهريب زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

ويعود تاريخ الوثيقة إلى 23 ديسمبر 2021م بعد يومين من إعلان إيران وفاة سفير إيران لدى الحوثيين، حسن إيرلو، الذي تم إخلاؤه من صنعاء إلى طهران عبر العراق بتاريخ 20 ديسمبر 2021م.

ونشر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية، صورة للوثيقة قال إنها من الخارجية الإيرانية تُوَجه بسرعة إخلاء زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي من صنعاء إلى إيران.

وقال المستشار في وزارة الإعلام أحمد المسيبلي، في تغريدة له: إن ميليشيا الحوثي تداولت نشر وثيقة تتضمن أوامر من طهران بسرعة إخلاء عبدالملك الحوثي، إلى طهران حرصاً على سلامته، وبيّن أن تعمد ميليشيا الحوثي نشر الوثيقة في هذا التوقيت يثبت أن عبدالملك الحوثي قد يكون فارَقَ الحياة وأصبح في خبر كان؛ على حد وصفه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,177
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,199
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,577

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة