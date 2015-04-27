هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.
ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.
تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.
ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.
تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.
ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.
تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.
ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.