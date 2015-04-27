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هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

شهدها طريق الدائري الثالث بمكة.. مصحوبة بالبرد

‬تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.

ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة
سبق

‬تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.

ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:35 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:08 PM

هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

شهدها طريق الدائري الثالث بمكة.. مصحوبة بالبرد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,414

‬تشهد العاصمة المقدسة، الآن، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء، ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.

ووثقت عدسة محمد البلادي الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق الدائري الثالث بمكة مصحوبة بالبرد.

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