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بالصور .. "سبق" ترصد مشاهد اليوم الثاني لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1

تصوير - عبدالله النحيط: شهد اليوم الثاني "السبت" على حلبة كورنيش جدة تنافسًا ساخنًا في حصة التجارب التأهيلية التي تسبق الحدث المرتقب اليوم الأحد بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1.

ووجدت "حلبة كورنيش جدة" ارتياحًا كبيرًا من المتسابقين فيما يخص تماسك المسارات، وتوافُر وسائل السلامة؛ إذ تشتمل على 27 منعطفًا، منها 16 منعطفًا نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب "دي آر إي". ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 مترًا؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا1 بعد حلبة "سبا– فرانكورشان" في بلجيكا.

وستكون "حلبة كورنيش جدة" أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات، تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالصور .. "سبق" ترصد مشاهد اليوم الثاني لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1
سبق

تصوير - عبدالله النحيط: شهد اليوم الثاني "السبت" على حلبة كورنيش جدة تنافسًا ساخنًا في حصة التجارب التأهيلية التي تسبق الحدث المرتقب اليوم الأحد بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1.

ووجدت "حلبة كورنيش جدة" ارتياحًا كبيرًا من المتسابقين فيما يخص تماسك المسارات، وتوافُر وسائل السلامة؛ إذ تشتمل على 27 منعطفًا، منها 16 منعطفًا نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب "دي آر إي". ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 مترًا؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا1 بعد حلبة "سبا– فرانكورشان" في بلجيكا.

وستكون "حلبة كورنيش جدة" أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات، تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:36 AM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
01:03 AM

بالصور .. "سبق" ترصد مشاهد اليوم الثاني لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1

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عيسى الحربي - الرياض
0
1,272

تصوير - عبدالله النحيط: شهد اليوم الثاني "السبت" على حلبة كورنيش جدة تنافسًا ساخنًا في حصة التجارب التأهيلية التي تسبق الحدث المرتقب اليوم الأحد بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1.

ووجدت "حلبة كورنيش جدة" ارتياحًا كبيرًا من المتسابقين فيما يخص تماسك المسارات، وتوافُر وسائل السلامة؛ إذ تشتمل على 27 منعطفًا، منها 16 منعطفًا نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب "دي آر إي". ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 مترًا؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا1 بعد حلبة "سبا– فرانكورشان" في بلجيكا.

وستكون "حلبة كورنيش جدة" أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات، تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

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