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مع ارتفاع إصابات كورونا.. إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة في قطر

أعلنت عن إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف

أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة أمس الأربعاء، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة؛ في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري عددًا من القرارات؛ بينها إغلاق المطاعم، والمقاهي، وصالونات التجميل والحلاقة، والمتاحف، والمكتبات، ودور السينما؛ اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 في كلمة تلفزيونية: "نحن في منتصف الموجة الثانية، ونشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة".

وتَقرر استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة؛ على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين إلى 50% مع استثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

ولا يزال بإمكان المطاعم تقديم خدمات التوصيل؛ في حين تم منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس.

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مع ارتفاع إصابات كورونا.. إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة في قطر
سبق

أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة أمس الأربعاء، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة؛ في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري عددًا من القرارات؛ بينها إغلاق المطاعم، والمقاهي، وصالونات التجميل والحلاقة، والمتاحف، والمكتبات، ودور السينما؛ اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 في كلمة تلفزيونية: "نحن في منتصف الموجة الثانية، ونشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة".

وتَقرر استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة؛ على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين إلى 50% مع استثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

ولا يزال بإمكان المطاعم تقديم خدمات التوصيل؛ في حين تم منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:54 AM

مع ارتفاع إصابات كورونا.. إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة في قطر

أعلنت عن إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة أمس الأربعاء، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة؛ في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري عددًا من القرارات؛ بينها إغلاق المطاعم، والمقاهي، وصالونات التجميل والحلاقة، والمتاحف، والمكتبات، ودور السينما؛ اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 في كلمة تلفزيونية: "نحن في منتصف الموجة الثانية، ونشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة".

وتَقرر استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة؛ على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين إلى 50% مع استثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

ولا يزال بإمكان المطاعم تقديم خدمات التوصيل؛ في حين تم منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس.

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