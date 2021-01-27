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"الزين" بعثر أوراقهم.. "الفتح" يُسقط "القادسية" بثنائية

في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أسقط الفريق الكروي الأول بنادي الفتح ضيفه القادسية 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة قفز "النموذجي" للمركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما تراجع القادسية للمركز 11 برصيد 20 نقطة.

وفي التفاصيل، جاء الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين، إلا أن الفتح كان الأكثر حضوراً وإيجابية، حيث حضر بهدف السبق عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها بيدرو جواو.

زاد لاعب القادسية أحمد الزين أوضاع فريقه سوءاً حينما خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42 (لسوء السلوك).

في الشوط الثاني تحرك فريق القادسية من أجل تعديل النتيجة، لكن النقص كان مؤثراً على خارطة الفريق.

أضاف الفتح هدفاً ثانياً عند الدقيقة 84 عن طريق ماتياس، لكن الحكم الهويش ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (var)، لكن اللاعب محمد المجحد أضاف الهدف الثاني للنموذجي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93) لينهي آمال "بنوقادس" في العودة للمباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الزين" بعثر أوراقهم.. "الفتح" يُسقط "القادسية" بثنائية
سبق

أسقط الفريق الكروي الأول بنادي الفتح ضيفه القادسية 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة قفز "النموذجي" للمركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما تراجع القادسية للمركز 11 برصيد 20 نقطة.

وفي التفاصيل، جاء الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين، إلا أن الفتح كان الأكثر حضوراً وإيجابية، حيث حضر بهدف السبق عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها بيدرو جواو.

زاد لاعب القادسية أحمد الزين أوضاع فريقه سوءاً حينما خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42 (لسوء السلوك).

في الشوط الثاني تحرك فريق القادسية من أجل تعديل النتيجة، لكن النقص كان مؤثراً على خارطة الفريق.

أضاف الفتح هدفاً ثانياً عند الدقيقة 84 عن طريق ماتياس، لكن الحكم الهويش ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (var)، لكن اللاعب محمد المجحد أضاف الهدف الثاني للنموذجي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93) لينهي آمال "بنوقادس" في العودة للمباراة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
05:31 PM

"الزين" بعثر أوراقهم.. "الفتح" يُسقط "القادسية" بثنائية

في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
956

أسقط الفريق الكروي الأول بنادي الفتح ضيفه القادسية 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة قفز "النموذجي" للمركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما تراجع القادسية للمركز 11 برصيد 20 نقطة.

وفي التفاصيل، جاء الشوط الأول بمستوى فني متوسط من جانب الطرفين، إلا أن الفتح كان الأكثر حضوراً وإيجابية، حيث حضر بهدف السبق عند الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها بيدرو جواو.

زاد لاعب القادسية أحمد الزين أوضاع فريقه سوءاً حينما خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 42 (لسوء السلوك).

في الشوط الثاني تحرك فريق القادسية من أجل تعديل النتيجة، لكن النقص كان مؤثراً على خارطة الفريق.

أضاف الفتح هدفاً ثانياً عند الدقيقة 84 عن طريق ماتياس، لكن الحكم الهويش ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (var)، لكن اللاعب محمد المجحد أضاف الهدف الثاني للنموذجي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93) لينهي آمال "بنوقادس" في العودة للمباراة.

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