"الأحوال المدنية النسائي" ببلجرشي يشارك فعاليات اليوم الوطني

بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية

شارك فرع الأحوال المدنية النسائي بمحافظة بلجرشي في احتفالية اليوم الوطني 91 التي تنظمها لجنة الثقافة والفنون بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية، وبلدية بلجرشي مساء أمس الخميس، في حديقة الدانة بوسط المحافظة.

وقدمت الموظفات الضيافة للزوار، وتم توزيع البرشورات التعريفية بأعمال فرع الأحوال المدنية وتوزيع الهدايا على الأطفال والزوار.