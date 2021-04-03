نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد

مسلحون مجهولون فتحوا النار على سيارة "حوشي" شرقي العاصمة

نجا معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد حوشي، من هجوم مسلح استهدف موكبه، اليوم (السبت)، أثناء مروره في شارع بالعاصمة بغداد؛ بحسب ما ذكر مصدر أمني عراقي.

وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا النيران على سيارة يستقلها "حوشي" في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد؛ وفقاً لموقع "عين نيوز" العراقي.

وأضاف المصدر أن الضابط نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأذى، فيما انحصرت الخسائر في أضرار بسيطة بالسيارة.