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مهرجان الملك عبدالعزيز يخصّص شوط ملواح للصقارين الصغار

بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال.. توزع على 10 فائزين

خصّص مهرجان الملك عبدالعزيز شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين.

وتضمنت النسخة الثالثة والحالية من المهرجان شوطاً باسم "صقار المستقبل"، ضمن الأشواط النهائية للمسابقة، حيث يقام يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر.

ودعا نادي الصقور السعودي، المنظّم للمهرجان، الصقارين الصغار الذين لم يبلغوا 15 عاماً، إلى التسجيل في الشوط، الذي يقام لفئة القرناس، وحدد أربع فئات يسمح لمشاركتها، هي: حر قرناس، شاهين قرناس، قرموشة جير قرناس، وجير تبع قرناس.

وسمح النادي بمشاركة صقر كان قد شارك بمسابقة الملواح لهذا العام، شريطة ألا يكون قد حاز أحد المراكز العشرة الأولى في الشوط، وحدد النادي إمكانية المشاركة بصقر واحد فقط لكل متسابق.

وأتاح النادي تسجيل الصقور على أرض المهرجان في ملهم- شمالي مدينة الرياض، بدءاً من يوم الإثنين 7 ديسمبر، حتى الخميس 10 ديسمبر المقبل.

ويأتي الشوط المستحدث في نسخة المهرجان الثالثة دعماً لإرث الصقور العريق، وحرصاً على نقل الهواية إلى الأجيال المقبلة، والحفاظ عليها من الاندثار.

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مهرجان الملك عبدالعزيز يخصّص شوط ملواح للصقارين الصغار
سبق

خصّص مهرجان الملك عبدالعزيز شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين.

وتضمنت النسخة الثالثة والحالية من المهرجان شوطاً باسم "صقار المستقبل"، ضمن الأشواط النهائية للمسابقة، حيث يقام يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر.

ودعا نادي الصقور السعودي، المنظّم للمهرجان، الصقارين الصغار الذين لم يبلغوا 15 عاماً، إلى التسجيل في الشوط، الذي يقام لفئة القرناس، وحدد أربع فئات يسمح لمشاركتها، هي: حر قرناس، شاهين قرناس، قرموشة جير قرناس، وجير تبع قرناس.

وسمح النادي بمشاركة صقر كان قد شارك بمسابقة الملواح لهذا العام، شريطة ألا يكون قد حاز أحد المراكز العشرة الأولى في الشوط، وحدد النادي إمكانية المشاركة بصقر واحد فقط لكل متسابق.

وأتاح النادي تسجيل الصقور على أرض المهرجان في ملهم- شمالي مدينة الرياض، بدءاً من يوم الإثنين 7 ديسمبر، حتى الخميس 10 ديسمبر المقبل.

ويأتي الشوط المستحدث في نسخة المهرجان الثالثة دعماً لإرث الصقور العريق، وحرصاً على نقل الهواية إلى الأجيال المقبلة، والحفاظ عليها من الاندثار.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:41 PM

مهرجان الملك عبدالعزيز يخصّص شوط ملواح للصقارين الصغار

بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال.. توزع على 10 فائزين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصّص مهرجان الملك عبدالعزيز شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين.

وتضمنت النسخة الثالثة والحالية من المهرجان شوطاً باسم "صقار المستقبل"، ضمن الأشواط النهائية للمسابقة، حيث يقام يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر.

ودعا نادي الصقور السعودي، المنظّم للمهرجان، الصقارين الصغار الذين لم يبلغوا 15 عاماً، إلى التسجيل في الشوط، الذي يقام لفئة القرناس، وحدد أربع فئات يسمح لمشاركتها، هي: حر قرناس، شاهين قرناس، قرموشة جير قرناس، وجير تبع قرناس.

وسمح النادي بمشاركة صقر كان قد شارك بمسابقة الملواح لهذا العام، شريطة ألا يكون قد حاز أحد المراكز العشرة الأولى في الشوط، وحدد النادي إمكانية المشاركة بصقر واحد فقط لكل متسابق.

وأتاح النادي تسجيل الصقور على أرض المهرجان في ملهم- شمالي مدينة الرياض، بدءاً من يوم الإثنين 7 ديسمبر، حتى الخميس 10 ديسمبر المقبل.

ويأتي الشوط المستحدث في نسخة المهرجان الثالثة دعماً لإرث الصقور العريق، وحرصاً على نقل الهواية إلى الأجيال المقبلة، والحفاظ عليها من الاندثار.

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