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مذكرة تعاون مشترك بين "إعمار اليمن" و"سكن" لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن

"الحقيل" يشيد بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي للتنمية والإعمار

وُقِّعت اليوم مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا في المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ممثلة في رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "سكن" الدكتور زياد الحقيل.

وتهدف مذكرة التعاون المشترك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع في جميع المحافظات اليمنية، وكذلك الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، وتحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين.

وأشاد رئيس مجلس أمناء "سكن" الدكتور زياد الحقيل، بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيقه التنمية والإعمار للشعب اليمني الشقيق في التوازن المعيشي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة؛ من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع، لافتًا النظر إلى أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- تقدم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني منذ عقود للشعب اليمني الشقيق.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين يأتي في إطار توحيد الجهود السعودية في تنمية وإعمار اليمن، موضحًا أن المذكرة ستسهم -بعون الله- في دفع العمل التنموي في اليمن وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

وتسهم مذكرة التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر صناعة الحلول الإسكانية، وتحويلها إلى منتجات تدعم البرنامج في خدمة المجتمع اليمني وتحقق التنمية المستدامة.

وتعدّ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مُسهمة في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول السكنية التنموية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسر في المجتمع؛ حيث حققت "سكن" الكثير من الإنجازات، وأسهمت بشكل فعال في تطوير الحلول السكنية والتمويلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والعطاء المجتمعي من خلال منصة جود الإسكان التي حققت أكثر من نصف مليار ريال؛ مما ساعد في دعم جهود الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 204 مشروعات ومبادرات تنموية، نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تعاون مشترك بين "إعمار اليمن" و"سكن" لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن
سبق

وُقِّعت اليوم مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا في المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ممثلة في رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "سكن" الدكتور زياد الحقيل.

وتهدف مذكرة التعاون المشترك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع في جميع المحافظات اليمنية، وكذلك الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، وتحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين.

وأشاد رئيس مجلس أمناء "سكن" الدكتور زياد الحقيل، بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيقه التنمية والإعمار للشعب اليمني الشقيق في التوازن المعيشي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة؛ من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع، لافتًا النظر إلى أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- تقدم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني منذ عقود للشعب اليمني الشقيق.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين يأتي في إطار توحيد الجهود السعودية في تنمية وإعمار اليمن، موضحًا أن المذكرة ستسهم -بعون الله- في دفع العمل التنموي في اليمن وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

وتسهم مذكرة التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر صناعة الحلول الإسكانية، وتحويلها إلى منتجات تدعم البرنامج في خدمة المجتمع اليمني وتحقق التنمية المستدامة.

وتعدّ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مُسهمة في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول السكنية التنموية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسر في المجتمع؛ حيث حققت "سكن" الكثير من الإنجازات، وأسهمت بشكل فعال في تطوير الحلول السكنية والتمويلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والعطاء المجتمعي من خلال منصة جود الإسكان التي حققت أكثر من نصف مليار ريال؛ مما ساعد في دعم جهود الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 204 مشروعات ومبادرات تنموية، نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:19 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

مذكرة تعاون مشترك بين "إعمار اليمن" و"سكن" لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن

"الحقيل" يشيد بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي للتنمية والإعمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وُقِّعت اليوم مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا في المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ممثلة في رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "سكن" الدكتور زياد الحقيل.

وتهدف مذكرة التعاون المشترك للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع في جميع المحافظات اليمنية، وكذلك الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، وتحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين.

وأشاد رئيس مجلس أمناء "سكن" الدكتور زياد الحقيل، بالجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيقه التنمية والإعمار للشعب اليمني الشقيق في التوازن المعيشي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة؛ من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع، لافتًا النظر إلى أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- تقدم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني منذ عقود للشعب اليمني الشقيق.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين يأتي في إطار توحيد الجهود السعودية في تنمية وإعمار اليمن، موضحًا أن المذكرة ستسهم -بعون الله- في دفع العمل التنموي في اليمن وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

وتسهم مذكرة التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وكذلك في مجال الحوكمة والسياسات والإجراءات، وتبادل الخبرات بين الطرفين من أجل الإسهام في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر صناعة الحلول الإسكانية، وتحويلها إلى منتجات تدعم البرنامج في خدمة المجتمع اليمني وتحقق التنمية المستدامة.

وتعدّ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مُسهمة في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول السكنية التنموية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسر في المجتمع؛ حيث حققت "سكن" الكثير من الإنجازات، وأسهمت بشكل فعال في تطوير الحلول السكنية والتمويلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والعطاء المجتمعي من خلال منصة جود الإسكان التي حققت أكثر من نصف مليار ريال؛ مما ساعد في دعم جهود الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 204 مشروعات ومبادرات تنموية، نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمةً للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

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