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"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك

معدل وفياته يصل إلى 75% ويمكن أن يتسبب بجائحة مقبلة

كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد "نيباه" في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الصينية، بمصر في بيان لها اليوم إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا"، مؤكدة أنه "لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا وفق سبوتنك عربي .

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

الصين فيروس نيباه

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الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك
سبق

كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد "نيباه" في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الصينية، بمصر في بيان لها اليوم إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا"، مؤكدة أنه "لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا وفق سبوتنك عربي .

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:45 PM

الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك

معدل وفياته يصل إلى 75% ويمكن أن يتسبب بجائحة مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد "نيباه" في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الصينية، بمصر في بيان لها اليوم إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا"، مؤكدة أنه "لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا وفق سبوتنك عربي .

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

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