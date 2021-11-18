طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لتطبيقها الشهير "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس"، الذي يسهّل كثيرًا على المستخدمين متعة السياحة والاستكشاف. وستقدم "جوجل مابس" في التحديث الجديد، إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها؛ من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات دون الاستعانة بأي "أدلة محلية". وطرحت "خرائط جوجل"، تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم. وسيكون على المستخدم فقط، فتح "جوجل مابس" في تلك المدن، والنقر على زر "متابعة"، وسترى أيقونة جديدة يُطلَق عليها "For You". وستعرض لك الخريطة حينها أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها أو تناول الطعام فيها؛ وفقًا لتقييمات المستخدمين. وستطبق تلك الخدمة حاليًا في 9 مدن حول العالم، وهم: (بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو). ووعدت "جوجل" بأن تدعم "خرائط جوجل" المزيد من المدن، بعد انتهاء الفترة التجريبية لتلك الخدمة.

تحديث جديد من "خرائط جوجل" يسهّل عليك متعة الاستكشاف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-18 طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لتطبيقها الشهير "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس"، الذي يسهّل كثيرًا على المستخدمين متعة السياحة والاستكشاف.

وستقدم "جوجل مابس" في التحديث الجديد، إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها؛ من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات دون الاستعانة بأي "أدلة محلية".

وطرحت "خرائط جوجل"، تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم.

وسيكون على المستخدم فقط، فتح "جوجل مابس" في تلك المدن، والنقر على زر "متابعة"، وسترى أيقونة جديدة يُطلَق عليها "For You".

وستعرض لك الخريطة حينها أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها أو تناول الطعام فيها؛ وفقًا لتقييمات المستخدمين.

وستطبق تلك الخدمة حاليًا في 9 مدن حول العالم، وهم: (بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو).

ووعدت "جوجل" بأن تدعم "خرائط جوجل" المزيد من المدن، بعد انتهاء الفترة التجريبية لتلك الخدمة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 10:56 AM

تحديث جديد من "خرائط جوجل" يسهّل عليك متعة الاستكشاف يتيح التعرف على المدن وأهم الأماكن فيها من مطاعم ومزارات





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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لتطبيقها الشهير "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس"، الذي يسهّل كثيرًا على المستخدمين متعة السياحة والاستكشاف.

وستقدم "جوجل مابس" في التحديث الجديد، إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها؛ من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات دون الاستعانة بأي "أدلة محلية".

وطرحت "خرائط جوجل"، تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم.

وسيكون على المستخدم فقط، فتح "جوجل مابس" في تلك المدن، والنقر على زر "متابعة"، وسترى أيقونة جديدة يُطلَق عليها "For You".

وستعرض لك الخريطة حينها أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها أو تناول الطعام فيها؛ وفقًا لتقييمات المستخدمين.

وستطبق تلك الخدمة حاليًا في 9 مدن حول العالم، وهم: (بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو).

ووعدت "جوجل" بأن تدعم "خرائط جوجل" المزيد من المدن، بعد انتهاء الفترة التجريبية لتلك الخدمة.