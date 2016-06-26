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هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟

الأهالي عبّروا عن معاناتهم منذ سنوات.. ويتساءلون عن سبب غياب "الإنترنت"

يعاني سكان مخططات ولي العهد "5, 6 , 7 , 8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مرّ السنوات الماضية.

وتلقت "سبق" شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5, 6 , 7 , 8" الذين عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر، فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة أبشر وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات، فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟
سبق

يعاني سكان مخططات ولي العهد "5, 6 , 7 , 8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مرّ السنوات الماضية.

وتلقت "سبق" شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5, 6 , 7 , 8" الذين عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر، فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة أبشر وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات، فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:36 PM

هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟

الأهالي عبّروا عن معاناتهم منذ سنوات.. ويتساءلون عن سبب غياب "الإنترنت"

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
8
1,316

يعاني سكان مخططات ولي العهد "5, 6 , 7 , 8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مرّ السنوات الماضية.

وتلقت "سبق" شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5, 6 , 7 , 8" الذين عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر، فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة أبشر وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات، فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

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