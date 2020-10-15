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اتفاقية بين النيابة العامة و"البحوث القانونية" لتطوير العملية العدلية

تستهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات

وقعت النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اليوم الخميس اتفاقية مشتركة بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية بالمقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور رامي بن خليل نيازي.

وقال المقبل إن النيابة العامة من خلال هذه الاتفاقية تؤكد على توثيق أوجه التعاون مع المراكز الحكومية المختصة بالبحوث والدراسات، بهدف الاستفادة المشتركة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠م).

من جانبه قال نيازي إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل السعي الحثيث المشترك بين النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية لتطوير العملية العدلية والاستفادة من الخبرات المتوفرة، بما يعزز التعاون المشترك لبناء قوانين وأنظمة عدلية تخدم الوطن والمواطن والمقيم.

النيابة العامة

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اتفاقية بين النيابة العامة و"البحوث القانونية" لتطوير العملية العدلية
سبق

وقعت النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اليوم الخميس اتفاقية مشتركة بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية بالمقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور رامي بن خليل نيازي.

وقال المقبل إن النيابة العامة من خلال هذه الاتفاقية تؤكد على توثيق أوجه التعاون مع المراكز الحكومية المختصة بالبحوث والدراسات، بهدف الاستفادة المشتركة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠م).

من جانبه قال نيازي إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل السعي الحثيث المشترك بين النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية لتطوير العملية العدلية والاستفادة من الخبرات المتوفرة، بما يعزز التعاون المشترك لبناء قوانين وأنظمة عدلية تخدم الوطن والمواطن والمقيم.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
07:46 PM

اتفاقية بين النيابة العامة و"البحوث القانونية" لتطوير العملية العدلية

تستهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اليوم الخميس اتفاقية مشتركة بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية بالمقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور رامي بن خليل نيازي.

وقال المقبل إن النيابة العامة من خلال هذه الاتفاقية تؤكد على توثيق أوجه التعاون مع المراكز الحكومية المختصة بالبحوث والدراسات، بهدف الاستفادة المشتركة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠م).

من جانبه قال نيازي إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل السعي الحثيث المشترك بين النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية لتطوير العملية العدلية والاستفادة من الخبرات المتوفرة، بما يعزز التعاون المشترك لبناء قوانين وأنظمة عدلية تخدم الوطن والمواطن والمقيم.

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