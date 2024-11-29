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نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح "إيديكس 2021"

انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، الذي رعاه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أهمية وقدرة وحجم الشركات المشاركة في الدورة الثانية للمعرض؛ لما له من صدى واسع في الصناعات العسكرية، التي وجدنا من خلالها تفعيل الشراكات، وتبادل الخبرات في التصنيع العسكري.

كما تفقَّد معاليه عددًا من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها جناح المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش المعرض، معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أركان حرب أسامة عسكر. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

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نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح "إيديكس 2021"
سبق

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، الذي رعاه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أهمية وقدرة وحجم الشركات المشاركة في الدورة الثانية للمعرض؛ لما له من صدى واسع في الصناعات العسكرية، التي وجدنا من خلالها تفعيل الشراكات، وتبادل الخبرات في التصنيع العسكري.

كما تفقَّد معاليه عددًا من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها جناح المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش المعرض، معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أركان حرب أسامة عسكر. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
10:28 PM

نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح "إيديكس 2021"

انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، الذي رعاه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أهمية وقدرة وحجم الشركات المشاركة في الدورة الثانية للمعرض؛ لما له من صدى واسع في الصناعات العسكرية، التي وجدنا من خلالها تفعيل الشراكات، وتبادل الخبرات في التصنيع العسكري.

كما تفقَّد معاليه عددًا من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها جناح المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش المعرض، معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أركان حرب أسامة عسكر. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

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