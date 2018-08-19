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"تعليم المهد": المدرسة "المسروقة" ما زالت في عهدة المقاول

بعد أن نُهب منها 45 مكيفاً بقيمة تقارب الربع مليون ريال

قال المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي لـ"سبق"، إن مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بالمحافظة، والذي تعرضت مكيفاته للسرقة، ما زال في عهدة المقاول، ولم يتم تسليمه للإدارة بعد.

وأضاف أن المبنى بتلك الحالة هو خارج نطاق مسؤولية الإدارة، وأن حادثة السرقة لدى الجهات الأمنية بالمحافظة.

وكان مجهولون نهبوا 45 مكيف أسبيلت من مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بمهد الذهب، والتي تقارب قيمتها الربع مليون ريال، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حينها بالحادثة، والتي فتحت بدورها تحقيقاً في القضية، وشرعت في تتبع الجناة، حيث عثر على عدد من المسروقات في أحد الأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم المهد": المدرسة "المسروقة" ما زالت في عهدة المقاول
سبق

قال المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي لـ"سبق"، إن مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بالمحافظة، والذي تعرضت مكيفاته للسرقة، ما زال في عهدة المقاول، ولم يتم تسليمه للإدارة بعد.

وأضاف أن المبنى بتلك الحالة هو خارج نطاق مسؤولية الإدارة، وأن حادثة السرقة لدى الجهات الأمنية بالمحافظة.

وكان مجهولون نهبوا 45 مكيف أسبيلت من مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بمهد الذهب، والتي تقارب قيمتها الربع مليون ريال، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حينها بالحادثة، والتي فتحت بدورها تحقيقاً في القضية، وشرعت في تتبع الجناة، حيث عثر على عدد من المسروقات في أحد الأودية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:06 PM

"تعليم المهد": المدرسة "المسروقة" ما زالت في عهدة المقاول

بعد أن نُهب منها 45 مكيفاً بقيمة تقارب الربع مليون ريال

A A A
فهد الغبيوي - المهد
14
4,167

قال المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي لـ"سبق"، إن مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بالمحافظة، والذي تعرضت مكيفاته للسرقة، ما زال في عهدة المقاول، ولم يتم تسليمه للإدارة بعد.

وأضاف أن المبنى بتلك الحالة هو خارج نطاق مسؤولية الإدارة، وأن حادثة السرقة لدى الجهات الأمنية بالمحافظة.

وكان مجهولون نهبوا 45 مكيف أسبيلت من مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بمهد الذهب، والتي تقارب قيمتها الربع مليون ريال، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حينها بالحادثة، والتي فتحت بدورها تحقيقاً في القضية، وشرعت في تتبع الجناة، حيث عثر على عدد من المسروقات في أحد الأودية.

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