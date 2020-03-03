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"النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة

حذّرت من توقيع "المساءلة الجنائية" على مروجي الشائعات

دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وقالت النيابة العامة، عبر "تويتر" اليوم: لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة
سبق

دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وقالت النيابة العامة، عبر "تويتر" اليوم: لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:36 PM

"النيابة العامة": لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار المجهولة

حذّرت من توقيع "المساءلة الجنائية" على مروجي الشائعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,178

دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وقالت النيابة العامة، عبر "تويتر" اليوم: لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.

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