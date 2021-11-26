تجارب ثقافية وأنشطة للخيل وحفلات موسيقية تزين العلا ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"

فعاليات متنوعة تمتد لستة أسابيع تبدأ من ٢١ ديسمبر

يعود شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والموسيقي الأول في المملكة من جديد إلى جوهرة الحضارة والتراث الانساني "العلا" في شهر ديسمبر المقبل، ليمتد لستة أسابيع تبدأ من الحادي والعشرين من شهر ديسمبر إلى الثاني عشر من شهر فبراير، متضمناً برنامجاً منوعاً ومشوقاً لعدد من الفعاليات التي تشتمل على الموسيقى العربية و العالمية والثقافة والفروسية وفنون الطبخ.

وينطلق المهرجان بعروض الضوء والصوت والعديد من الفعاليات والعروض المتنقلة والذي ستقام في بلدة العلا القديمة من 21 إلى 25 ديسمبر لتعكس الإرث العريق والممتد لآلاف السنين، لإبراز العمق التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطور مجتمع العلا وليبشر ببداية رائعة لموسم الشتاء.

استعراض الحضارة والتراث على ضوء الشموع

وسيكون الحدث الأبرز والجديد هو حفل "كلاسيكيات على ضوء الشموع" والذي سينطلق في موقع الحِجر والمسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر إنشاء أجواء تضم مئات الشموع التي تضيء الآثار النبطية المنحوتة قبل أكثر من 2000 عام، تصاحبها خلفية فريدة لاحتفالية موسيقية والتي ستقام في يومي 24 و 31 ديسمبر.

وسيعزز هذه الأجواء الموسيقية لفعالية الحفل الكلاسيكي على ضوء الشموع عازف البيانوجنوب الإفريقي ستيفان لومبارد، والذي يرافقه فيها فريق من الموسيقيين العالميين لعزف مجموعة رائعة ومشوقة من المعزوفات الكلاسيكية والمعاصرة بالإضافة إلى بعض المعزوفات العربية، وستضم الفرقة عازف الكمان ديفيد بست وعازف التشيللو دوريت رووس وعازف العود سيمون ستينجل. ويشكل هذا الحدث تجربة عاطفية وأنيقة تلتقي فيها الموسيقى الشرقية بالغربية.

كان وفينيسيا.. وسينما الحوش

وفي إطار تفعيل الدور السينمائي للعلا، سيقدم مهرجان شتاء طنطورة تجربة جديدة لرواد السينما ومحبيها عبر (سينما الحوش) والتي تمثل إطاراً جديداً في تجارب سينما الهواء الطلق وذلك في حي الجديدة المجاور لبلدة العلا القديمة، وسوف تقدم السينما فيلمين خلال الفترة المسائية وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من من كل أسبوع. وستشمل العروض السينمائية على تشكيلة من الأفلام التي عرضت مؤخراً في المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان ومهرجان فينيسيا حيث سيتم عرضها بشكل حصري ولأول مرة بالمملكة، إضافة إلى مزيج متنوع من الأفلام السعودية، والكلاسيكيات العالمية، والأفلام المعاصرة، والأفغانية، كذلك تشكيلة من الأفلام الوثائقية والعروض السابقة.

عرض أزياء الفرسان في الحِجر

ولارتباط تاريخ العلا الطويل والعميق بثقافة وتاريخ الحصان العربي، سيكون هناك العديد من الفعاليات والمناسبات المتعلقة بالحصان والفروسية والتي تناسب جميع الأذواق. وستنطلق هذا العام ولأول مرة عروض الأزياء الراقية تحت مسمى "عرض أزياء الفرسان في الحِجر" ويبدأ في 27 يناير، حيث سيجمع هذا الحدث العديد من التصاميم العصرية والحديثة بالإضافة إلى العديد من الأزياء التاريخية التي تعكس حضارة منطقة الحجر المسجلة في اليونسكو.

كما ستقدم عروض أزياء على المدرج الفريد عروض متنوعة تشد في أسلوبها إعجاب عشاق الأزياء وعشاق الخيول على حد سواء. وسيخرج عشاق ومشترو الأزياء بقائمة فريدة من الأزياء الحصرية والتي تعرض لأول مرة.

كأس الفرسان للقدرة و التحمل

ويعود كأس الفرسان للقدرة والتحمل للمرة الثالثة في 29 يناير 2022م، حيث تقام البطولة الدولية والمصنفة بنجمتين (CEI2*) بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، ويمتد السباق إلى 120 كيلومتراً عبر الصحراء مقسمة إلى أربع مراحل. وقد أقيم السباق سابقاً في فبراير من عام 2020، وشارك فيه 200 متسابق من 17 دولة واستمر لمدة تصل إلى 7 ساعات من شروق الشمس إلى غروبها عبر المشهد الصحراوي المذهل في العلا، وقد فاز في هذا السباق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و فرسه "عطوفة" من إسطبلات "إف 3".

بطولة العلا لبولو الصحراء

وضعت بطولة العلا لبولو الصحراء التي شهدت العلا إطلاق نسختها الاولى في يناير 2020 المملكة العربية السعودية على الخريطة الدولية كوجهة جديدة ومثيرة للبولو. تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو البطولة مرة أخرى في العلا، حيث ستقام هذا العام في يومي 11 و 12 من شهر فبراير 2022م.

وسيتنافس في البطولة أربعة فرق في حلبة البولو الصحراوية بحضور نخبة من لاعبي البولو العالميين ورعاة اللعبة. وسيتمكن الضيوف من شراء التذاكر لحضور فعاليات البطولة التي تستمر لمدة يومين.

فعاليات متنوعة.. مسارح حية ومهرجان للحمضيات

وسيشمل برنامج المهرجان العديد من التجارب الرائعة التي تعطي الزوار تجربة فريدة من نوعها مليئة بالسعادة والفرح في مواقع مختلفة في غمار الطبيعة الخلابة للمنطقة والطرقات الترابية مثل عرض مسار الشعراء والذي سيشهد الأداء الشعري المميز في الواحة الثقافية، وعرض الرحالة ابن بطوطة في البلدة القديمة.

وسيقام كذلك مهرجان العلا للحمضيات في إجازة نهاية الأسبوع وعلى مدى أسبوعين متتاليين من شهر يناير، والذي سيكون احتفالاً نابضاً بالحياة حيث سيتم عرض تشكيلة من المنتجات التي تشتهر بها العلا. وستشمل الفعاليات وجود العديد من الأكشاك الحرفية والعروض الموسيقية. كما سيعرض المزارعون المحليون منتجاتهم للبيع.

عروض الغناء والموسيقى في قاعة مرايا

وتتجدد في مسرح مرايا سلسلة حفلات العلا الموسيقية المتنوعة مع نخبة من الفنانين العرب والعالميين، لإحياء ليالي الفن والموسيقى في شتاء طنطورة لهذا العام. فعلى الجانب الدولي، سيعود أندريا بوشيلي لمعجبيه للغناء وللمرة الرابعة في العلا، بعد أدائه الحساس والرائع في أبريل من عام 2021 وغنائه على المسرح برفقة أولاده.

وإلى جانب الفنانين الذين أُعلن عنهم سابقاً، ستستضيف العلا الملحن الارتجالي والمغني عبد الرحمن محمد، الفنان السعودي والذي ينقل عبر قناته على يوتيوب التي أطلقها عام 2008 تجربته الفنية في عالم الموسيقى الارتجالية والتجريبية البديلة. يُعرف "عبدالرحمن" بغناء القصائد الغزلية التراثية وتلحين الموال باللغة العربية الفصحى ومنها "يا من هواه" و "لما تلاقينا".

كما تستضيف خشبة مسرح مرايا لاحقاً الملحن الشهير ومؤلف الموسيقى وعازف البيانو المصري الموسيقار عمر خيرت، يليه حفل خاص للفنانة الراقية ماجدة الرومي.

وستقام كل الحفلات على مسرح مرايا والذي تم تطويره ليشمل مطعم جديد على السطح، وهو مطعم "مرايا سوشل"، بتوقيع الطاهي العالمي جيسون آثيرتون و الحائز على تصنيف ميشلان العالمي.

ستكون مواعيد الحفلات الموسيقية في مرايا كالتالي: حفل الفنان عبد الرحمن محمد في 7 يناير 2022م، حفل الموسيقار عمر خيرت في 14 يناير، حفل المايسترو أندريا بوتشيلي في 21 يناير، أما حفل النجمة ماجدة الرومي فسيكون في 28 يناير 2022م.

سيتم طرح تذاكر الحفلات الغنائية للفنانين عبد الرحمن محمد والموسيقار عمر خيرت والنجمة ماجدة الرومي للبيع اعتباراً من 25 نوفمبر الحالي.

بالنسبة لحفلة الموسيقار أندريا بوتشيلي و الحفلات الكلاسيكية على ضوء الشموع في الحِجر، فسيتم طرحها للبيع بدءاً من 2 ديسمبر 2021م.

أما بالنسبة لفعاليات الخيول المختلفة، فسوف يتم طرح تذاكرها للبيع اعتبارا من تاريخ 12 ديسمبر 2021م.

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