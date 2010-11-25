"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا
قالت إن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن
أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.
وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.
"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-24
أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.
وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:31 PM
"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا
قالت إن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن
أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.
وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.