النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

بعد 24 ساعة من اشتعاله.. الأمطار تُخمد حريق "جبل الليث"

تسببت بنشوبه صاعقة رعدية

قادت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على أجزاء من شرق محافظة الليث؛ إلى إخماد حريق كان قد نشب عصر أمس الأربعاء في جبل بمركز بني يزيد بالليث.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة رعدية تسببت بنشوب حريق في جزء من جبل بمركز بني يزيد بالليث عصر أمس الأربعاء.

وبفضل الله، ساعدت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على المركز في إخماد الحريق؛ الذي استمر مشتعلاً قرابة الـ24 ساعة، وسط تخوف من سكان المنطقة القريبين من انتشاره في الجبل الذي يمتاز بكثافة الأعشاب والأشجار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 24 ساعة من اشتعاله.. الأمطار تُخمد حريق "جبل الليث"
سبق

قادت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على أجزاء من شرق محافظة الليث؛ إلى إخماد حريق كان قد نشب عصر أمس الأربعاء في جبل بمركز بني يزيد بالليث.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة رعدية تسببت بنشوب حريق في جزء من جبل بمركز بني يزيد بالليث عصر أمس الأربعاء.

وبفضل الله، ساعدت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على المركز في إخماد الحريق؛ الذي استمر مشتعلاً قرابة الـ24 ساعة، وسط تخوف من سكان المنطقة القريبين من انتشاره في الجبل الذي يمتاز بكثافة الأعشاب والأشجار.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
08:41 PM

بعد 24 ساعة من اشتعاله.. الأمطار تُخمد حريق "جبل الليث"

تسببت بنشوبه صاعقة رعدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,491

قادت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على أجزاء من شرق محافظة الليث؛ إلى إخماد حريق كان قد نشب عصر أمس الأربعاء في جبل بمركز بني يزيد بالليث.

وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة رعدية تسببت بنشوب حريق في جزء من جبل بمركز بني يزيد بالليث عصر أمس الأربعاء.

وبفضل الله، ساعدت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على المركز في إخماد الحريق؛ الذي استمر مشتعلاً قرابة الـ24 ساعة، وسط تخوف من سكان المنطقة القريبين من انتشاره في الجبل الذي يمتاز بكثافة الأعشاب والأشجار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة