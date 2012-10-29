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توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"

"فيران" أشار إلى إصابة مليون مواطن بالفيروس

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"
سبق

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:27 PM

توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"

"فيران" أشار إلى إصابة مليون مواطن بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.

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