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مصر تدين استهداف الحوثيين للمدنيين في جازان: هجمات إرهابية دنيئة وخسيسة

القاهرة عبّرت مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدّي لهذه الهجمات

أدانت مصر، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم «الإرهابي الخسيس» الذي تعرّضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من السعوديين والمُقيمين بالمملكة من جرّاء سقوط مقذوفٍ عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية «تعرب مصر مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدّي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف البيان «تؤكد مصر موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين».

واختتم البيان «هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين».

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مصر تدين استهداف الحوثيين للمدنيين في جازان: هجمات إرهابية دنيئة وخسيسة
سبق

أدانت مصر، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم «الإرهابي الخسيس» الذي تعرّضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من السعوديين والمُقيمين بالمملكة من جرّاء سقوط مقذوفٍ عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية «تعرب مصر مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدّي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف البيان «تؤكد مصر موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين».

واختتم البيان «هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين».

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
11:36 AM

مصر تدين استهداف الحوثيين للمدنيين في جازان: هجمات إرهابية دنيئة وخسيسة

القاهرة عبّرت مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدّي لهذه الهجمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت مصر، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم «الإرهابي الخسيس» الذي تعرّضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من السعوديين والمُقيمين بالمملكة من جرّاء سقوط مقذوفٍ عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية «تعرب مصر مجدداً عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدّي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف البيان «تؤكد مصر موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين».

واختتم البيان «هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين».

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