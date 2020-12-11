النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تسجّل 445 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

إجمالي المصابين 120147 وشفاء 104281 والضحايا 6854

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 22 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 120147 حالةً؛ من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجّل 445 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة
سبق

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 22 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 120147 حالةً؛ من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
01:42 PM

مصر تسجّل 445 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

إجمالي المصابين 120147 وشفاء 104281 والضحايا 6854

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
118

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 22 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 120147 حالةً؛ من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,503
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,501
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,966

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة