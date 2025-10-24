نتائج مميزة لسيدات الأخضر للمبارزة في دورة ألعاب المرأة

اختتم المنتخب السعودي للمبارزة "سيدات" مشاركته في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي المقامة حاليًا بالكويت بتحقيق نتائج جيدة تمثلت بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لسلاح السايبر الذي مثله اللاعبات حسناء الحماد وربا المصري وشيخة الدوسري وفوزية الدوسري, وكذلك ميدالية برونزية في منافسات الفرق لسلاح الإيبيه عن طريق اللاعبات ندى عابد وأريج عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال.

وحصلت اللاعبة حسناء الحماد على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر "فردي" في افتتاح منافسات الدورة, ونال المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثالث مكرر في منافسات فرق "فلوريه".

وعبّرت الأميرة نوف بنت خالد رئيس الوفد السعودي في الدورة عن سعادتها بهذه النتائج المميزة لمنتخب المبارزة الذي قدم مستويات جيدة, مؤكدةً سعيهن لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع علم السعودية في جميع المحافل الدولية والإقليمية والقارية".